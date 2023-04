Giallo nell’Avellinese, 49enne trovato morto nelle scale

1 minuto per la lettura

La procura indaga sul ritrovamento di un morto nell’Avellinese, il cadavere di un 49enne trovato nelle scale a pochi metri dall’abitazione

DOMICELLA (AVELLINO) – È giallo a Domicella piccolo comune dell’avellinese a seguito del ritrovamento di un cadavere. Gli inquirenti, infatti, stanno cercando di far luce sul ritrovamento del corpo di un uomo di 49 anni. La salma è stata trovata a pochi metri dalla porta della sua abitazione.

A lanciare l’allarme, nella tarda serata di ieri, 1 aprile 2023, un amico della vittima. Questi ha scoperto il corpo senza vita del 49enne sulle scale che portano all’ingresso dell’abitazione. L’uomo, un volta trovato il corpo, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

GIALLO A DOMICELLA NELL’AVELLINESE, 49ENNE MORTO SULLE SCALE

I sanitari del 118 intervenuti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Baiano e il pubblico ministero della Procura di Avellino, Massimo Del Mauro. Le circostanze del ritrovamento ed altri piccoli dettagli al momento non resi noti hanno fatto sorgere delle perplessità negli inquirenti. Proprio per questo il magistrato ha dimostrato di voler sgomberare subito il campo da ogni dubbio. Del Mauro, infatti, ha disposto l’esecuzione di accertamenti medico-legali sulla salma dell’uomo per risalire alle cause che possono aver determinato il decesso. Per sciogliere in questo modo ogni possibile aspetto controverso della vicenda.

L’abitazione, in cui secondo quanto accertato l’uomo viveva da solo, è stata posta sotto sequestro giudiziario. L’obiettivo è quello di poter verificare l’esistenza o meno all’interno della dimora di elementi utili alla comprensione dell’accaduto. Le indagini, almeno per ora, non escludono alcuna pista. Sarà l’esame del medico legale a fornire maggiori certezze. Anche se, ad un primo esame che comunque dovrà essere approfondito in seconda battuta, non sarebbero emersi elementi che possano ricondurre ad un contesto di violenza.