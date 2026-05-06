Linea ferroviaria ionica, riapertura entro il 30 giugno 2026

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Riapertura della linea ferroviaria Sibari-Crotone entro il 30 giugno 2026. L’annuncio del Governo dopo l’interrogazione del senatore Rapani. Stop ai disagi per pendolari e turismo

La linea ferroviaria jonica riaprirà entro il 30 giugno 2026. È questa la risposta ufficiale arrivata dal sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone all’istanza presentata dal senatore Ernesto Rapani, che nelle scorse settimane aveva sollecitato chiarimenti sui tempi di riattivazione della tratta Sibari-Crotone, chiusa dall’ottobre 2025 per lavori di ammodernamento.

Una data attesa da mesi da cittadini, pendolari e operatori economici della fascia ionica calabrese, rimasti a lungo alle prese con disagi e incertezze legati all’interruzione della circolazione ferroviaria. La conferma del Governo segna ora un passaggio decisivo verso il ripristino di un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità regionale.

LINEA FERROVIARIA SIBARI-CROTONE, RIAPERTURA IL 30 GIUGNO

«Avevo chiesto certezze sui tempi di riattivazione – ha dichiarato il senatore Rapani – perché il territorio non poteva più restare nell’incertezza. La risposta rappresenta un segnale importante e rassicurante per cittadini, imprese e amministratori locali».

Secondo quanto comunicato dal Ministero, lungo la tratta sono in corso interventi complessi che includono manutenzione straordinaria, consolidamento delle infrastrutture ed elettrificazione della linea. L’interruzione, iniziata nell’autunno scorso, terminerà dunque alla fine di giugno, consentendo la ripresa del traffico ferroviario in vista della stagione estiva.

Un elemento, questo, particolarmente rilevante per il comparto turistico. «La riapertura arriva in un momento cruciale – ha sottolineato Rapani – quando cresce la domanda di mobilità. Il ripristino della linea rappresenta un supporto concreto anche per le attività economiche della costa ionica».

MODERNIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA JONICA, UNA DELLE PRINCIPALI SFIDE INFRASTRUTTURALI PER LA CALABRIA

Il sottosegretario Iannone ha inoltre precisato che gli interventi di completamento relativi all’elettrificazione e al potenziamento tecnologico proseguiranno anche dopo la riapertura, a partire dal 2027. Tuttavia, i lavori futuri non comporteranno nuove lunghe interruzioni: sono previste soltanto sospensioni limitate, concentrate nei fine settimana o per brevi periodi.

«È un aspetto fondamentale – ha evidenziato il parlamentare – perché consente di evitare ulteriori disagi prolungati ai viaggiatori».

La modernizzazione della linea jonica resta una delle principali sfide infrastrutturali per la Calabria. Un collegamento ritenuto essenziale per garantire il diritto alla mobilità lungo tutta la dorsale ionica e migliorare i servizi ferroviari per studenti, lavoratori e turisti.

«Continuerò a seguire ogni fase dei lavori – ha concluso Rapani – affinché vengano rispettati i tempi annunciati e il territorio possa finalmente contare su una rete ferroviaria moderna, efficiente e sicura».