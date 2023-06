Autobus si ribalta sulla A16 nell’Avellinese, un morto e 15 feriti

2 minuti per la lettura

Un autobus si ribalta sull’autostrada A16 e cinque macchine coinvolte in un incidente: un morto e una quindicina di feriti

AVELLINO – Drammatico incidente mortale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda all’altezza del comune di Vallesaccarda nell’Avellinese in direzione Napoli. Coinvolte cinque autovetture e un autobus Flixbus, l’incidente è avvenuto al km 100,5 intorno alle 4 del mattino.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a causa di un incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture, nel quale un automobilista sbalzato fuori dal veicolo è deceduto, un autobus che viaggiava da Lecce a Roma Tiburtina, con a bordo 2 autisti e 38 passeggeri abbia tamponato uno dei veicoli incolonnati per poi finire per ribaltarsi all’altezza della scarpata. Sono 15 i feriti, di cui alcuni gravi.

In pratica, ma questa ricostruzione non è definitiva, dopo una curva, il Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento. Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l’impatto. La manovra però lo mandato nella scarpata, che per fortuna non è particolarmente profonda. Nel mentre tre auto che erano dietro l’autobus sono finite direttamente contro le auto ferme al centro della carreggiata. Uno degli automobilisti coinvolti nello schianto è morto.

AUTOBUS SI RIBALTA SULL’AUTOSTRADA A16, I PASSEGGERI: «SCHIANTO TREMENDO»

«È stato uno schianto tremendo, siamo usciti strisciando», ha raccontato un passeggero che viaggiava sull’autobus. «Stavamo tutti dormendo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata».

I sanitari hanno trasferito tre feriti, due particolarmente gravi, ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. I passeggeri che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda (Avellino).

Sul luogo stanno operando i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.