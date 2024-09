Avellino: catturato Liuzzi, il detenuto evaso dal carcere

1 minuto per la lettura

Antonio Liuzzi, originario di Grottaglie (Taranto), era evaso domenica sera dal carcere di Avellino dove sta scontando una pena per furti e rapine.

È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia, Antonio Liuzzi, il detenuto evaso ieri sera, 8 settembre 2024, intorno alle otto dal carcere di Avellino scavalcando il muro di cinta. Le ricerche, durate tutta la notte e coinvolgendo numerosi agenti delle forze dell’ordine, si sono concluse con successo.

Liuzzi, 43 anni, originario di Grottaglie (Taranto), stava scontando una pena per furti e rapine ed era stato trasferito ad Avellino da poco tempo. Attualmente si trova in stato di fermo in attesa di essere interrogato dal pubblico ministero di Avellino. Sulla vicenda sono intervenuti il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece, e la segretaria regionale Tiziana Guacci. I sindacalisti hanno sottolineato la grave situazione in cui versa l’istituto penitenziario di Avellino. «La carenza di personale, il sovraffollamento e la mancata applicazione della circolare sulla chiusura delle sezioni di media e alta sicurezza stanno mettendo a dura prova la struttura», hanno dichiarato. L’evasione di Liuzzi, secondo i sindacalisti, è l’ennesima dimostrazione delle criticità presenti nel carcere di Avellino. E, solleva nuovamente il problema della sicurezza negli istituti penitenziari.