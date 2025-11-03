Ariano Irpino, muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: 4 indagati

1 minuto per la lettura

Uomo muore dopo dimissioni dal pronto soccorso ad Ariano Irpino. Quattro medici indagati dalla Procura di Benevento per negligenza.

ARIANO IRPINO (AVELLINO) – La Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta per far luce sulla morte di un 56enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, avvenuta lo scorso 22 ottobre. L’uomo è deceduto sotto la propria abitazione poco dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’ospedale “Frangipame-Bellizzi”, dove si era recato a seguito di un malore accusato in strada.

ARIANO ARPINO, MUORE DOPO LE DIMISSIONI DAL PRONTO SOCCORSO: QUATTRO INDAGATI DOPO L’AUTOPSIA

Il decesso ha portato all’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte del Tribunale sannita. Il pubblico ministero, Patrizia Filomena Rosa, ha disposto l’autopsia, eseguita venerdì scorso, come atto dovuto per chiarire le cause della morte e l’eventuale nesso con le cure prestate. A seguito di tale accertamento, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati quattro professionisti sanitari dell’ospedale. Gli indagati sono: il medico del Pronto Soccorso, un radiologo, un neurologo e un biologo. Tutti si sono occupati del paziente a vario titolo durante la sua permanenza in ospedale, prima che venisse rimandato a casa.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un passo formale necessario per consentire ai medici di nominare propri consulenti tecnici in vista degli ulteriori accertamenti. L’obiettivo dell’inchiesta è stabilire se vi siano state negligenze o errori nella valutazione clinica che possano aver contribuito al tragico epilogo.