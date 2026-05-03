Ariano Irpino, uomo investito e ucciso da un treno sulla linea ferroviaria Caserta – Foggia

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Linea ferroviaria Caserta – Foggia, tra Montecalvario e Ariano Irpino, uomo è stato investito e ucciso da un treno. Probabile ipotesi di suicidio.

ARIANO IRPINO (AVELLINO) – Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi, 3 maggio 2026, lungo la tratta ferroviaria che collega Caserta a Foggia. Un uomo è stato investito mortalmente da un convoglio in transito nel tratto compreso tra le stazioni di Montecalvario e Ariano. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 15.40, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto sono immediatamente intervenute le autorità competenti per i rilievi di rito e per avviare le indagini necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sebbene gli accertamenti siano ancora in corso, secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto volontario.

ARIANO IRPINO, UOMO INVESTITO DA UN TRENO: DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

A causa del tragico evento e per permettere il lavoro degli inquirenti e del personale sanitario, la circolazione ferroviaria è stata sospesa a partire dalle ore 15.40 su tutta la linea interessata. Si registrano quindi ritardi e cancellazioni per i convogli a lunga percorrenza e regionali. Trenitalia ha comunicato di aver potenziato l’assistenza sia a bordo dei treni rimasti fermi lungo la linea, sia nelle stazioni principali per fornire informazioni e supporto ai viaggiatori. Sono in fase di valutazione servizi sostitutivi tramite bus per garantire i collegamenti essenziali tra le province coinvolte.