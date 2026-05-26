Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino

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Nello Pizza eletto sindaco di Avellino al primo turno: l’assenza di ballottaggio non accadeva dai primi anni Duemila

I dati definitivi emersi dalle urne del Viminale, tramite la piattaforma Eligendo, parlano chiaro: ad Avellino non ci sarà alcun secondo turno. Con 72 sezioni scrutinate su 72, Nello Pizza è il nuovo sindaco della città. L’avvocato penalista ed ex segretario provinciale del Partito Democratico ha raccolto 17.048 voti, pari al 54,48% delle preferenze, superando ampiamente la soglia psicologica e strutturale del 50% più uno.

Un exploit che ad Avellino assume i contorni di un evento storico. Per ritrovare un’elezione diretta del primo cittadino già al primo turno bisogna infatti sfogliare i registri elettorali fino all’inizio degli anni Duemila. Nelle ultime quattro tornate la città si era abituata alla liturgia del ballottaggio, una palude di trattative sottobanco e accordi dell’ultimo minuto che questa volta il centrosinistra ha saputo evitare, capitalizzando al massimo la compattezza della propria proposta politica.

La coalizione del “Campo Largo” progressista, arricchita dalla presenza centrista della lista Mastella – Noi di Centro, ha sbaragliato la concorrenza di un centrodestra presentatosi alle urne profondamente frammentato e indebolito dalle ruggini di gestioni amministrative tormentate. I due sfidanti principali, entrambi ex sindaci della città e un tempo alleati nello stesso perimetro civico, si sono divisi le spoglie di un elettorato moderato e conservatore che non ha trovato una sintesi unitaria. Gianluca Festa, sostenuto dalle sue storiche liste civiche con l’appoggio di Lega e Udc, si è fermato a 7.943 voti (25,38%). Subito dietro, Laura Nargi, sindaca uscente e appoggiata dall’area politica riconducibile a Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha incassato 6.302 voti, equivalenti al 20,14%.