Lite tra parenti a Benevento, 68enne ridotto in fin di vita a calci e pugni

A Benevento, una lite tra parenti finisce in tragedia: un 68enne è in ospedale in fin di vita dopo un’aggressione da parte di un 37enne.
BENEVENTO – Una violenta lite familiare rischi di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 68 anni sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale “San Pio” dopo essere stato brutalmente aggredito da un parente di 37 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nel cuore del rione Libertà. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Benevento, la discussione sarebbe degenerata improvvisamente. Il 37enne si è scagliato contro l’anziano colpendolo ripetutamente con calci e pugni, infierendo con particolare violenza. All’arrivo dei militari sul luogo dell’aggressione, la vittima era già stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso.
LITE TRA PARENTI A BENEVENTO: INTERVENTO CHIRURGICO PER IL 68ENNE E ARRESTO DEL 37ENNE
Le condizioni del 68enne sono apparse subito disperate: l’uomo è giunto in ospedale in prognosi riservata e in imminente pericolo di vita a causa di gravissime lesioni riportate alla testa. Durante la notte, l’anziano è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Nel frattempo, le indagini lampo condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare e rintracciare l’aggressore in tempi record. Il 37enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissime. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi processuali. Resta ancora da chiarire l’esatta natura dei contrasti familiari che hanno scatenato una furia così cieca.
