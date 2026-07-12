Scossa di terremoto nel Sannio con epicentro ad Apice

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Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 ha colpito Apice, nel Sannio; avvertita anche nell’Avellinese, in corso verifiche per danni.

BENEVENTO — Una mattinata di apprensione per gli abitanti del Sannio e dell’Irpinia. Alle ore 04:56:13 di oggi, domenica 12 luglio 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. L’epicentro del sisma è stato localizzato nel territorio comunale di Apice, in provincia di Benevento. Il movimento tellurico si è originato a una profondità (ipocentro) di 13 chilometri. Nonostante l’ora notturna, l’evento è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia nel Beneventano che nei comuni confinanti della limitrofa provincia di Avellino, svegliando numerosi cittadini.

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Subito dopo la scossa, la macchina dei soccorsi e della protezione civile si è messa in moto per monitorare la situazione sul territorio. Sono attualmente in corso accertamenti e verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali per riscontrare la presenza di eventuali danni a strutture pubbliche, edifici privati o beni archeologici, data la fragilità del patrimonio edilizio dell’area. Al momento, fortunatamente, non si registrano segnalazioni di feriti o di crolli di particolare gravità. Le sale operative continuano a raccogliere le chiamate dei cittadini, principalmente per richieste di informazioni e rassicurazioni.