Rapina notturna nel Casertano: rubato furgone con giornali

Rapina nella notte in provincia di Caserta: banda armata ruba un furgone con i giornali quotidiani Roma, Sannio, Città di Salerno e Metropolis. Veicolo ritrovato a Casalnuovo.

Nella notte, tra domenica 9 novembre e lunedì 10 novembre, un furgone carico di quotidiani locali è stato rapinato nel Casertano. Quattro malviventi armati e con il volto coperto da passamontagna hanno bloccato il mezzo poco prima delle tre. L’autista costretto ad abbandonare il veicolo sotto minaccia.

RUBATO FURGONE CON GIORNALI, AUTISTA MINACCIATO

I rapinatori, a bordo di una Bmw, hanno portato via il furgone diretto al deposito di Roccarainola. Il mezzo trasportava copie del Roma, del Sannio Quotidiano, della Città di Salerno e di Metropolis. Questi quotidiani non sono arrivati in edicola oggi, lunedì 9 novembre, nelle province di Napoli, Salerno e Benevento.

Il furgone ritrovato poco prima dell’alba in via Verdi a Casalnuovo di Napoli. I carabinieri lo hanno individuato grazie al gps. I giornali asportati dal veicolo.

Il deposito di riferimento è quello della Di Canto spa, a Roccarainola. I quotidiani provenivano dalla tipografia di Caserta, zona industriale. Da qui sarebbero stati smistati e distribuiti in varie zone della Campania.

Sul caso sono in corso le indagini. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili della rapina. Gli editori dei quotidiani coinvolti hanno denunciato il grave disservizio ai lettori.

RUBATO FURGONE CON GIORNALI, LA SOLIDARIETÀ DELL’ODG CAMPANIA

«È allarmante e preoccupante quanto accaduto la scorsa notte a Caserta. È necessario fare subito chiarezza ed individuare i responsabili», lo afferma l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

«Ennesimo segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che mandare ogni giorno i giornali in edicola è diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile», aggiungono Sugc e Fnsi esprimendo ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti solidarietà e vicinanza.