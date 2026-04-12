Vairano, prezzi alle stelle e “caccia” al gasolio: sventato furto da un autocarro

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Sventato furto di gasolio da un autocarro a Vairano Patenora: i Carabinieri denunciano due persone trovate con taniche e tubi.

VAIRANO PATENORA (CASERTA) – Con i prezzi dei carburanti stabilmente sopra la soglia di guardia, diesel e benzina sono diventati veri e propri “beni di lusso”, finendo sempre più spesso nel mirino della microcriminalità. L’ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa a Vairano Patenora, dove un tentativo di furto di carburante è stato sventato dal tempestivo intervento dei Carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 00:45, di questa notte 12 aprile 2026, quando una segnalazione al numero di emergenza “112” ha indicato la presenza di figure sospette nei pressi di un’officina meccanica della zona. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza del marito della titolare dell’attività.

L’uomo ha riferito di aver sorpreso due persone mentre cercavano di svuotare il serbatoio di un autocarro parcheggiato nel piazzale esterno, in attesa di riparazioni. Vistisi scoperti, i ladri sono fuggiti a bordo di una Nissan Qashqai, abbandonando sul posto quattro taniche di plastica vuote, già pronte per essere riempite.

IL SEQUESTRO

Grazie a una targa parziale fornita dal testimone, i Carabinieri hanno fatto scattare una serrata caccia all’uomo. Meno di un’ora dopo, l’auto sospetta è stata intercettata nel comune limitrofo di Caianello. A bordo del veicolo si trovavano un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione veicolare ha fornito le prove decisive: all’interno del suv sono stati rinvenuti due tubi di gomma lunghi un metro e mezzo, ancora intrisi di carburante e pronti per il travaso. Il kit dello spionaggio e del furto è stato immediatamente sequestrato.

DENUNCIA E INDAGINI SUL FURTO GASOLIO DALL’AUTOCARRO A VAIRANO

Per la coppia è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di tentato furto in concorso. I Carabinieri della Compagnia di Capua indagano per verificare se i due siano responsabili di altri colpi simili messi a segno recentemente nella zona. L’episodio conferma la crescente preoccupazione delle forze dell’ordine per i furti di carburante, un reato che torna ciclicamente a colpire autotrasportatori e imprese ogni qualvolta i prezzi alla pompa registrano picchi significativi.