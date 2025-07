La Reggia di Caserta chiusa per un guasto elettrico

2 minuti per la lettura

CASERTA – Un guasto elettrico ha interessato le zone centrali di Caserta, costringendo la Reggia borbonica patrimonio dell’Unesco e il Comune a chiudere anticipatamente. È stato un post sulla pagina Facebook del Museo borbonico ad avvisare poco dopo le 13 l’immediata “chiusura al pubblico” della Reggia a causa di un “grave guasto elettrico che ha interessato la zona di piazza Vanvitelli e corso Trieste”.

Qualche tempo dopo, grazie all’installazione di una power station è stata “ripristinata l’erogazione di energia elettrica per la Reggia di Caserta”. Lo ha sottolineato E-Distribuzione, spiegando che “il centro di Caserta è stato interessato oggi da un triplice guasto ai cavi elettrici interrati di media tensione” gestiti dalla stessa E-Distribuzione. “I guasti sono stati causati dalle forti ondate di calore ben oltre le medie stagionali che da diversi giorni stanno colpendo l’intera regione, mettendo sotto stress la rete elettrica”. I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti “tempestivamente – si legge ancora nel comunicato – effettuando le manovre di rete necessarie per rialimentare quante più utenze possibile. Tuttavia, la presenza simultanea di più guasti ha inizialmente reso impossibile mantenere la fornitura di energia elettrica in tutte le aree del centro coinvolte. Per ridurre al minimo i disagi, l’azienda responsabile della gestione della rete ha disposto l’installazione di due grandi power station. L’installazione della prima si è già conclusa e ha consentito di rialimentare circa il 70% delle utenze coinvolte, inclusa la Reggia di Caserta, superando così il guasto elettrico. I tecnici stanno ora completando l’installazione della seconda power station, che consentirà di ripristinare l’erogazione di energia elettrica per la totalità dei cittadini interessati”.

Parallelamente, “i tecnici continueranno a lavorare alla riparazione definitiva delle linee danneggiate, per riportare la rete al suo assetto naturale e garantirne la stabilità nel lungo termine”. Inoltre, una task force di E-Distribuzione proseguirà il “monitoraggio costante dello stato della rete, assicurando un pronto intervento in caso di ulteriori necessità”. E-Distribuzione “si scusa con i cittadini per i disagi causati e conferma il massimo impegno per garantire continuità e qualità alla fornitura elettrica”.