Cane legato e lasciato morire, orrore nel Casertano

GRICIGNANO D’AVERSA (CASERTA) – Un cane legato ad un palo e lasciato morire di stenti. È accaduto nel Casertano, a Gricignano d’Aversa. Un fatto che ha colpito la comunità locale, reso noto ieri dal consigliere comunale Vittorio Lettieri, che sui social aveva espresso tutta la sua indignazione, augurandosi che il responsabile di questo gesto venisse “individuato e perseguito penalmente”, e invitando chi avesse informazioni “a parlare per aiutare nella ricerca dei responsabili”.

È stato un passante ad accorgersi del cane e a liberarlo, ma ormai era troppo tardi: il cane era morto per strangolamento, in quanto senza acqua e cibo ha iniziato a dimenarsi finendo per stringersi mortalmente la corda del guinzaglio al collo.

Sull’episodio del cane lasciato morire è intervenuto anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “E’ tempo di fargliela pagare a questi vigliacchi assassini – dice il parlamentare – Negli ultimi tempi – aggiunge Borrelli – abbiamo assistito già a troppe barbarie commesse sugli animali. E’ ora di dire basta, per davvero. E’ assolutamente necessario apportare delle sostanziali modifiche alle leggi affinché questi vigliacchi assassini la paghino cara”.