Castel Volturno: morto folgorato il neomelodico Carmine Diamante

Il neomelodico Carmine Diamante, mentre giocava con i nipoti, ha toccato una fontana nel cortile rimanendo folgorato da una scarica elettrica.

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) – Il cantante neomelodico Carmine Saturno, in arte “Carmine Diamante”, è deceduto probabilmente a causa di un tragico incidente domestico avvenuto a Castel Volturno, nella casa di vacanza dei genitori. L’artista 36 enne di Ponticelli, amato dal suo pubblico, sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica.

Saturno stava trascorrendo una giornata in compagnia dei suoi nipoti quando, sembrerebbe, abbia toccato il rubinetto di una fontana nel cortile, ricevendo una violenta scarica elettrica. Inutili i soccorsi: il cantante è morto sul colpo.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Castel Volturno e della sezione radiomobile di Mondragone. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati di mettere in sicurezza l’area, posta poi sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma del cantante è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. Dopo l’esame si potranno accertare le cause del decesso e a fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.