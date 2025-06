Teano, 14enne si lancia dal balcone dopo lite per il cellulare

1 minuto per la lettura

A Teano, ragazza si lancia dal balcone dopo lite per cellulare. Ferita, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso.

TEANO (CASERTA) – Attimi di grande apprensione a Teano, in provincia di Caserta, dove una ragazzina si sarebbe lanciata dal balcone della sua abitazione. Secondo le prime indagini, l’episodio di Teano sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare scaturita da un divieto all’uso del cellulare imposto dalla madre.

La giovane, caduta da un’altezza di poco più di cinque metri, soccorsa tempestivamente, è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Fortunatamente, pur avendo riportato diverse fratture e lesioni, i medici hanno dichiarato che non è in pericolo di vita.

Sul caso stanno conducendo gli accertamenti e le indagini i Carabinieri della stazione di Teano e della Compagnia di Capua. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che una discussione per futili motivi, legata all’utilizzo del telefonino da parte della minore, possa aver scatenato la reazione che ha portato alla caduta. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare tutti i dettagli della vicenda