Maddaloni, anziana disabile maltrattata: arrestata badante

2 minuti per la lettura

Un’anziana disabile è stata maltrattata e rapinata a Maddaloni dalla sua badante 49enne di origine moldave, che è stata ora arrestata per maltrattamenti, rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

MADDALONI (CASERTA) – Un’agghiacciante storia di maltrattamenti emerge da una abitazione del Casertano. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Maddaloni sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112 per una lite domestica. Giungendo sul posto i militari hanno trovato una situazione di violenza e abbandono a danno di un’anziana disabile.

UNA BADANTE VIOLENTA E IN STATO DI EBRIEZZA

L’allarme è stato lanciato dalla nuora dell’anziana, che ha segnalato il comportamento violento della badante, una 49enne di origini moldave assunta da pochi giorni. All’arrivo dei militari, la donna era in evidente stato di ebbrezza e ha continuato a inveire contro l’anziana in lingua straniera. Quando i carabinieri le hanno chiesto di fornire i documenti, ha reagito con aggressività. La 49enne li ha filmanti con il cellulare, minacciati di farli licenziare e aggrediti fisicamente con calci e pugni.

ANZIANA DISABILE MALTRATTATA DALLA BADANTE: le CONDIZIONI IGIENICHE DEGRADANTI E RAPINA

L’ispezione dell’appartamento ha rivelato una situazione igienico-sanitaria degradante. I carabinieri hanno trovato escrementi sul letto e sul pavimento della camera da letto dell’anziana, oltre a un secchio pieno di panni e pannoloni sporchi. La vittima, una donna di 81 anni, all’arrivo dei carabinieri era in lacrime, seminuda e in precarie condizioni fisiche e psicologiche, con lividi sulle braccia.

La nuora ha raccontato ai carabinieri che la badante aveva costretto l’anziana a rimanere a letto tutto il giorno. E che, in alcune occasioni, l’avrebbe anche picchiata. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nella borsa della 49enne 270 euro in contanti e il cellulare dell’anziana. Questo per impedirle di chiedere aiuto. La donna ora è arrestata con le accuse di maltrattamenti, furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La 49enne si trova nel carcere femminile di Secondigliano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.