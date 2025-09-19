Esplosione in una azienda di rifiuti a Marcianise, tre operai morti

2 minuti per la lettura

Tre operai sono morti in seguito ad una esplosione avvenuta nelle strutture della Ecopartenope, società di stoccaggio dei rifiuti con sede a Marcianise

MARCIANISE (CASERTA) – Tre operai sono morti a Marcianise in seguito ad una esplosione avvenuta all’interno delle strutture della “Ecopartenope” azienda che si occupa di trattamento e stoccaggio di rifiuti. Sul posto immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso per cercare di portare in salvo gli operai ma per i trepresenti nelle immediate vicinanze dell’esplosione non c’è stato nulla da fare.

Da quanto si apprende i tre lavoratori stavano effettuando dei lavori di manutenzione sul tetto del capannone. Tra le persone decedute c’è anche il titolare della ditta. Secondo una prima ricostruzione sembra che siano morti a causa dell’onda d’urto provocata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti che li avrebbe scaraventati a metri di distanza. A ricostruire l’accaduto i Vigili del Fuoco impegnati sul posto insieme alla Polizia di Stato. Oltre ai tre lavoratori morti, altri due sono rimasti lievemente feriti.

ESPLOSIONE A MARCIANISE, TRE OPERAI MORTI, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Sulla tragica morte dei tre operai è intervenuto il presidente della provincia di Caserta Anacleto Colombiano il quale ha affermato che «la tragedia avvenuta a Marcianise, con la morte di almeno tre operai, ci lascia sgomenti e addolorati. A nome dell’intera Provincia di Caserta rivolgo un pensiero di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e a tutta la comunità colpita da questo dramma, a partire dal sindaco di Marcianise Antonio Trombetta».

Per Colombiano «non possiamo più permettere che il lavoro diventi sinonimo di pericolo e di morte. Ogni vita spezzata rappresenta una sconfitta per le istituzioni e per la società tutta. È necessario un impegno comune e concreto, fatto di controlli rigorosi, di investimenti nella prevenzione e di responsabilità diffusa. La Provincia sarà al fianco delle autorità competenti e di tutte le parti coinvolte per fare piena luce sulle cause dell’esplosione e per contribuire, per quanto nelle proprie competenze, a rafforzare la cultura della sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo più abituarci a contare morti sul lavoro: il diritto alla sicurezza è un principio non negoziabile e deve essere garantito a ogni cittadino».