Caserta: lite finisce a coltellate, arrestato 57enne

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Finisce a coltellate una lite scoppiata in centro a Caserta dove un 22enne è rimasto ferito: arrestato l’aggressore

Caserta – Lite in centro a Caserta e coltellate: 57enne arrestato dai carabinieri. Una segnalazione urgente, partita dal personale sanitario del 118 per un uomo ferito in strada, ha fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta. È accaduto nella tarda serata di ieri, quando i militari hanno avviato le ricerche dell’aggressore, individuandolo poco distante da Piazza Sant’Anna, luogo dell’accaduto. Si tratta di un 57enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di aver colpito con un coltello da cucina un giovane di 22 anni, di nazionalità somala, anch’egli senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi, degenerando rapidamente fino al ferimento con un coltello da cucina appuntito. La vittima, nonostante le lesioni riportate, giudicate lievi, ha rifiutato le cure mediche. I Carabinieri hanno rinvenuto il coltello della lunghezza totale di 20 centimetri ancora nella disponibilità dell’aggressore, procedendo al sequestro dell’arma.

Per il 57enne sono scattate le manette con le accuse di lesioni personali aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e violazione del cosiddetto “Daspo urbano” a cui era già sottoposto. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.