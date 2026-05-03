Incidente a Santa Maria a Vico, perde il controllo dello scooter: morto 26enne

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Incidente mortale a Santa Maria a Vico: scooter perde il controllo, muore il passeggero 26enne. Il conducente rischia l’omicidio stradale.

SANTA MARIA A VICO (CASERTA) – Un sabato sera trasformato in dramma quello avvenuto a Santa Maria a Vico, dove un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad Antonio Esposito, un ragazzo di soli 26 anni. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un amico quando l’impatto fatale non gli ha lasciato scampo. Secondo i primi accertamenti condotti dagli agenti della Polizia Stradale di Caserta, la causa del sinistro sarebbe riconducibile alla perdita di controllo del mezzo, probabilmente dovuta all’alta velocità.

La sequenza dell’incidente è stata agghiacciante. Lo scooter ha prima travolto un pedone, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Successivamente, il mezzo si è schiantato con estrema violenza contro un’auto ferma nei pressi di un tabacchi, che si accingeva a ripartire. L’impatto ha sbalzato entrambi i giovani sull’asfalto. Per Antonio Esposito ogni soccorso è stato inutile: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

INCIDENTE A SANTA MARIA VICO: I SOCCORSI E LE CONDIZIONI DEL CONDUCENTE

Il conducente dello scooter, un 24enne residente a Santa Maria a Vico, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta. Nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. La salma della vittima è stata invece trasferita presso l’istituto di Medicina Legale, dove verrà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria per fare piena luce sulle cause del decesso. Mentre la comunità di San Felice a Cancello (dove la vittima risiedeva) si stringe nel dolore, la posizione dell’amico 24enne è ora al vaglio degli inquirenti. Il giovane rischia una contestazione formale per omicidio stradale, in attesa che i rilievi della Stradale chiariscano definitivamente le responsabilità del tragico schianto.