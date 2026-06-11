Caserta: è morto Francesco Dergano l’operaio 23enne vittima di un incidente sul lavoro

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Incidente sul lavoro a Caserta: è morto Francesco Dergano l’operaio 23enne ferito durante un intervento di manutenzione su un carrello elevatore.

CASERTA — Cinque giorni di agonia e di speranza, poi la resa. Non ce l’ha fatta Francesco Dergano, il 23enne di Marcianise rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro sabato scorso a Trentola Ducenta, nel Casertano. Il giovane operaio è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle gravissime ferite riportate mentre effettuava un intervento di manutenzione su un carrello elevatore. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale e riacceso con violenza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In una nota ufficiale, la Cgil Caserta ha espresso profondo cordoglio, stringendosi attorno al dolore della famiglia, ma lanciando al contempo un durissimo atto d’accusa.

È MORTO FRANCESCO DERGANO L’OPERAIO VITTIMA DELL’INCIDENTE SUL LAVORO A CASERTA, IL GRIDO DELLA CGIL: «BASTA PAROLE DI CIRCOSTANZA»

Il sindacato ha voluto sottolineare come l’indignazione passeggera non sia più tollerabile di fronte a una scia di sangue che sembra non avere fine. “Di fronte a una tragedia come questa non bastano le parole di circostanza. Non basta il cordoglio. Non basta l’indignazione che dura il tempo di una notizia. Ancora una volta la provincia di Caserta si trova a piangere una giovanissima vittima del lavoro. Ancora una volta una famiglia vede spezzata la propria vita. Ancora una volta ci troviamo davanti a una morte che interroga l’intero sistema produttivo, le istituzioni e tutti coloro che hanno responsabilità nella prevenzione e nella sicurezza”.

RIFORME STRUTTURALI E LA PROPOSTA DI UNA PROCURA NAZIONALE

Mentre le autorità competenti sono già al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, il sindacato richiama l’attenzione su una problematica strutturale che affligge il Paese e, in particolar modo, il territorio campano. “La magistratura accerterà dinamiche e responsabilità” – conclude la Cgil nella sua nota – “Ma c’è una responsabilità collettiva che non può essere ignorata: quella di un Paese nel quale si continua a morire sul lavoro ogni giorno e di un territorio che conosce troppo bene il prezzo pagato da lavoratrici e lavoratori in termini di infortuni, incidenti e vite spezzate. La sicurezza non può essere affidata alla buona volontà delle imprese né ridotta a un adempimento burocratico. Servono investimenti, formazione continua, organizzazione del lavoro sicura, controlli più frequenti e incisivi, ispettori in numero adeguato e responsabilità accertate per le aziende che non forniscono adeguata tutela, insieme all’istituzione di una Procura nazionale sulle morti sul lavoro”.