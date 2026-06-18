Raid sull’alta velocità Napoli – Roma: cavi tagliati e furto di rame nel casertano

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Un raid con taglio e furto di cavi di rame sulla ferrovia tra Tora e Piccilli nel Casertano ha paralizzato la linea Alta Velocità Napoli-Roma.

CASERTA — Mattinata di pesanti disagi per i pendolari e i viaggiatori dell’Alta Velocità sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. A causa di un danneggiamento dell’infrastruttura provocato da ignoti nella provincia di Caserta, la circolazione dei treni ha subito fortissimi rallentamenti, paralizzando i collegamenti principali tra il Nord e il Sud del Paese.

L’atto vandalico è stato messo a segno alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6:50 di questa mattina 18 giugno 2026, nei pressi della stazione di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. Stando alle prime informazioni, l’azione criminale avrebbe comportato il taglio deliberato e il successivo furto di diversi cavi di rame, mandando in tilt i sistemi di gestione della linea.

IL PIANO DI EMERGENZA E I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITÀ NAPOLI – ROMA

Per garantire la continuità del servizio, Infomobilità di Trenitalia ha attivato immediatamente un piano straordinario di emergenza: i convogli dell’Alta Velocità sono stati temporaneamente instradati sulla linea convenzionale via Formia. Questo cambio forzato di percorso ha comportato pesanti ripercussioni sulla puntualità, registrando incrementi dei tempi di percorrenza compresi tra i 60 e i 90 minuti. L’impatto si è fatto sentire pesantemente su tutta la rete nazionale. Tra i primi convogli AV direttamente coinvolti nei blocchi e nei forti ritardi si segnalano: Il treno partito alle ore 6:00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli Centrale. Il convoglio delle ore 7:45 in partenza da Napoli Centrale con destinazione Milano.

L’INTERVENTO DEI TECNICI RFI E LA PROGRESSIVA RIPRESA

Subito dopo l’allarme, le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sono intervenute sul posto in modalità d’urgenza. I tecnici hanno lavorato nel tratto colpito del casertano per riparare i cavi tranciati. Per sostituire il materiale trafugato e ripristinare la piena funzionalità degli impianti di sicurezza della linea.

A partire dalle ore 8:30 la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Napoli ha avviato una progressiva ripresa. Mai disagi e i ritardi accumulati stiano continuando a ripercuotersi a catena anche sui convogli successivi. Sull’episodio sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine e della Polizia Ferroviaria, per identificare i responsabili del raid.