Sulla vicenda Sea Watch c'è un "dovere di umanità imprescindibile, le persone vanno fatte sbarcare. Ma non sono convinto che vada tutto bene con le navi Ong e non è tollerabile che il capitano di una nave violi leggi dello Stato italiano". Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nel Forum coordinato dal direttore Luigi Contu sottolinea che "se ti è stato detto che non devi entrare non devi entrare. Questo è anche un errore del Governo. Se fai scendere i migranti e compi atti di umanità puoi regolare i conti con capitano, equipaggio, bandiera olandese per riaffermare che nessuno può violare le leggi dello Stato italiano. Non mi piace che il capitano guidi la nave e alzi le braccia al cielo dopo aver violato la legge".