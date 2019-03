Caserta, arrestato titolare Interporto Sud Europa

La Guardia di Finanza di Caserta ha arrestato l'imprenditore Giuseppe Barletta, proprietario dell'Interporto Sud Europa, piattaforma per la logistica e il trasporto merci tra le più grandi del Mezzogiorno, che si trova nei comuni casertani di Maddaloni e Marcianise. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'accusa è di bancarotta fraudolenta e altri reati, tra cui l'autoriciclaggio. Barletta è finito agli arresti domiciliari insieme ad un collaboratore; i militari hanno anche eseguito altre due misure dell'obbligo di firma e un sequestro di liquidità, beni immobili e quote societarie per 28 milioni di euro. "L'Interporto Sud Europa Spa è estraneo alla vicenda che ha coinvolto questa mattina Giuseppe Barletta. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dalla Guardia di Finanza non riguardano la società Interporto Sud Europa spa". Così in una nota diffusa dalla società. "Abbiamo fiducia nell'operato della magistratura e ci auguriamo che si possa fare presto chiarezza su tutto", conclude la nota.