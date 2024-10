Prociv: rischio piogge e allerta gialla fino a domani in Campania

1 minuto per la lettura

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla fino alle ore 15:00 di domani per il rischio piogge intense in Campania

Rischio piogge intense fino a domani in tutto il territorio della Campania. La Protezione civile della Regione ha lanciato l’allerta meteo di colore giallo sulla base delle valutazioni del Centro funzionale. Sono previsti temporali improvvisi e intensi fino alle ore 15:00 di domani, mercoledì 9 ottobre.

La Prociv fa presente che il particolare tipo di perturbazione in atto potrebbe generare improvvisi mutamenti del quadro meteo e temporali di forte intensità. Non solo pioggia in vista, esiste la possibilità che le precipitazioni possano essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

La Prociv avvisa i sindaci per il rischio piogge intense in Campania

La Protezione civile della Regione Campania invita a prestare molta attenzione al rischio idrogeologico. E non esclude la possibilità di allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.

La Protezione civile ricorda ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.