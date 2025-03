2 minuti per la lettura

Napoli, allarme sicurezza dopo il terremoto. Nella scuola Viviani, le lezioni saranno sospese fino a data da destinarsi. Verifiche in corso in diversi istituti della Prima e Decima Municipalità.

NAPOLI – Dopo la scossa di terremoto registrata nella serata del 12 marzo nell’area dei Campi Flegrei, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura temporanea di diversi istituti scolastici in città. Il provvedimento più drastico riguarda la scuola secondaria di primo grado “Viviani” di via Alessandro Manzoni, che rimarrà chiusa fino a data da destinarsi per consentire interventi di riqualificazione a seguito dei sopralluoghi tecnici della Protezione Civile.

Napoli, allarme sicurezza dopo il terremoto: stop alle lezioni in diversi istituti

Oltre alla scuola Viviani, nella Prima Municipalità il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche anche per la sede D’Annunzio dell’Istituto Comprensivo Baracca-D’Annunzio in Piazza Santa Maria degli Angeli, il secondo piano del plesso Villanova in via Manzoni e l’aula 14 del plesso Orazio in via Orazio. Per quanto riguarda la Decima Municipalità, che comprende i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, il sindaco ha firmato un’ordinanza che proroga la chiusura degli edifici scolastici fino a domenica 16 marzo 2025. L’obiettivo è consentire ulteriori verifiche di sicurezza da parte dei tecnici comunali e della società Napoli Servizi.

Interventi di manutenzione e fondi stanziati

Il Comune di Napoli ha disposto un finanziamento straordinario di 200mila euro dal fondo di riserva per coprire i primi interventi urgenti di manutenzione sugli edifici scolastici danneggiati o a rischio. Le squadre di tecnici comunali e della società Napoli Servizi continueranno i sopralluoghi nei prossimi giorni per valutare eventuali ulteriori criticità.

L’allerta resta alta

L’evento sismico ha riacceso le preoccupazioni dei cittadini, soprattutto nelle zone già soggette a fenomeni di bradisismo. Il sindaco Manfredi ha assicurato che la sicurezza degli edifici scolastici resta una priorità e che non saranno riaperti finché non verranno accertate le condizioni di totale stabilità. Migliaia di studenti e famiglie dovranno fare i conti con la sospensione delle lezioni, in attesa di nuove comunicazioni per il rientro in aula.