Il Generale di Divisione La Gala lascia il Comando della Legione Carabinieri “Campania”

Un passaggio di consegne significativo per la sicurezza e la legalità in Campania: il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala lascia il Comando della Legione Carabinieri Campania dopo 14 mesi di intenso lavoro sul territorio, destinato a ricoprire a Roma il prestigioso ruolo di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri. Ecco chi subentra al suo posto.

NAPOLI – Passaggio di consegne alla guida della Legione Carabinieri “Campania”. Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala lascia Napoli per assumere a Roma il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri. Al suo posto subentra il Generale di Divisione Francesco Gargaro, che lascia il comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per ritornare in Campania. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nel cortile d’onore della Caserma “Salvo D’Acquisto”, alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma e Comandante Interregionale “Ogaden”, Marco Minicucci, insieme a numerose autorità civili e militari della regione.

Passaggio di consegne alla guida della Legione Carabinieri “Campania”: il discorso di La Gala

Nel suo saluto, La Gala ha tracciato un bilancio dei 14 mesi alla guida dell’Arma campana:Nel suo saluto, La Gala ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e l’impatto concreto dei Carabinieri nella vita della gente: «Si conclude un periodo significativo della mia vita professionale, sto vivendo una straordinaria esperienza perché ho molto apprezzato il Vostro generoso e coraggioso impegno. Ho visto in Voi i silenziosi eroi di tutti i giorni, riferimenti per la sicurezza di tutti i cittadini, alla ricerca di nessun’altra gratificazione se non la riconoscenza e l’affettuoso consenso delle popolazioni che a noi si affidano».

Ha poi descritto la dimensione umana e solidale dell’Arma: «Ho visto il cuore dell’Arma. Quel cuore che batte quando un Carabiniere ascolta una persona in difficoltà. Quando tende la mano a chi ha bisogno, quando scava a mani nude fra le macerie per salvare vite umane, quando interviene senza esitazione, anche mettendo a rischio se stesso».

«Cari Carabinieri – ha proseguito – grazie per quello che avete fatto. Sono certo che continuerete a lavorare con lo stesso slancio e senso del dovere nella missione che ci è stata affidata: assistere, proteggere e aiutare i cittadini, specialmente i più fragili e coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, continuando ad essere punti di riferimento insostituibili per le comunità, non solo nei momenti critici, ma anche per un semplice consiglio o una parola di conforto».

La Gala: «Parlate ai giovani, siate per loro influencer della legalità»

Infine, il generale La Gala ha ricordato come i Carabinieri, con il loro esempio quotidiano, possano trasmettere coraggio, senso civico e responsabilità, dimostrando che la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno concreto e tangibile: «Parlate ai giovani, che sono il nostro futuro, facendo capire che la nostra è l’uniforme amica: siate sempre per loro influencer della legalità». Un invito che va oltre il comando militare: promuovere valori civici, rispetto delle regole e fiducia nelle istituzioni, mostrando alle nuove generazioni che la legalità non è solo un concetto astratto, ma un impegno quotidiano tangibile. L’Arma, ha sottolineato, non è solo presidio di sicurezza, ma punto di riferimento umano per chi ha bisogno, pronto a guidare i giovani verso scelte consapevoli e responsabili.

Il Generale La Gala lascia il Comando della Legione Carabinieri Campania: a raccogliere il testimone, il generale Gargaro

A raccogliere il testimone, il generale Gargaro, che ha guidato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e che in passato aveva già prestato servizio in Campania. «Provo enorme gratitudine per la fiducia ricevuta – ha dichiarato –. Mi impegno a mantenere alta la soglia di attenzione sulla sicurezza e sul benessere della comunità campana».