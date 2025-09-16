Napoli, bimbo scomparso a Milano. Il padre: “Aiutatemi a ritrovarlo”

1 minuto per la lettura

Bimbo scomparso a Milano, il padre di Napoli lancia un appello: “Aiutatemi a ritrovarlo”; si pensa lo abbia nascosto la ex moglie

Napoli – Un uomo di 44 anni, napoletano, lancia un appello per ritrovare il figlio scomparso a Milano, un bimbo di 7 anni di cui non ha più notizie dal 3 settembre: secondo lui sarebbe stato nascosto dalla ex moglie, una modella senegalese di 32 anni. L’affido del minore al padre da parte del Tribunale di Napoli è l’esito di una lunga battaglia giudiziaria, che riconosce alla madre tempi limitati di visita.

Secondo quanto dichiarato dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco, che assistono l’uomo, la madre avrebbe approfittato di alcuni giorni di vacanza per portare il bambino a Milano, violando le disposizioni del tribunale. Dalle immagini raccolte dalle telecamere è emerso che il piccolo si è allontanato dalla casa materna insieme a un uomo, rimasto finora non identificato. Al momento le forze dell’ordine non sono riuscite a rintracciare il bambino né a sapere notizie dalla madre, fermata e poi rilasciata. Interrogati anche la nonna e lo zio materno, residenti nel capoluogo lombardo, che non hanno fornito alcuna informazione utile.

“Aiutatemi a riportare mio figlio a casa sano e salvo. Ha solo 7 anni, ha bisogno di stabilità e certezze, è appena iniziata la scuola, anche i suoi amici lo aspettano”, ha scritto il padre in un appello diffuso dagli avvocati, chiedendo l’aiuto di chiunque possa avere informazioni. Il padre, i familiari e gli amici proseguono da giorni le ricerche nelle strade di Milano, dopo la denuncia di scomparsa del bimbo e sequestro di persona. Sul caso indagano le forze dell’ordine coordinate dalla Procura di Milano.