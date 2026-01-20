Napoli, Michele Di Bari resta Prefetto: dal Viminale arriva la proroga

1 minuto per la lettura

Il Viminale proroga il Prefetto Michele Di Bari a Napoli fino a settant’anni, premiando il suo dinamismo e la costante presenza operativa.

NAPOLI – Michele Di Bari non lascerà piazza del Plebiscito. Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale dal Ministero dell’Interno: il Prefetto Di Bari continuerà la sua attività alla guida della Prefettura partenopea, superando i limiti di età ordinariamente previsti per la quiescenza. Michele Di Bari ha infatti compiuto 67 anni lo scorso 2 gennaio 2026, quindi, secondo le normative del 2025, avrebbe dovuto concludere il suo mandato quest’anno. Tuttavia, la legge consente il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei 70 anni.

Questo a patto che vi siano una richiesta specifica e una valutazione positiva dell’operato. Date le circostanze e l’apprezzamento per il lavoro svolto, il Viminale ha deciso di avvalersi di questa opzione, garantendo continuità alla guida della sicurezza cittadina.

NAPOLI ARRIVA LA PROROGA PER IL “PREFETTO DEL TERRITORIO”

Originario di Mattinata, nel foggiano, Di Bari cosi come precedentemente aveva fatto a Reggio Calabria ha impresso anche a Napoli uno stile operativo molto dinamico sin dal suo insediamento. La sua gestione si è caratterizzata per una presenza fisica costante nei punti caldi della città e della provincia. Sotto la sua direzione, il rafforzamento della sorveglianza e la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono diventati strumenti quotidiani di prevenzione. L’incremento dei controlli in zone sensibili e la rapidità di risposta ai fenomeni criminali hanno segnato gli ultimi due anni di attività, motivando la scelta del Governo di mantenere Di Bari al vertice della Prefettura napoletana.