Bambino con il cuore danneggiato: peggiorano le condizioni del piccolo

Grave peggioramento per il piccolo Domenico il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato: medici e famiglia concordano lo stop all’accanimento terapeutico, mantenendo solo cure salvavita.

NAPOLI – Il dramma del piccolo Domenico, il bambino di poco più di due anni vittima di un errore fatale durante un trapianto di cuore, è giunto alla sua fase più dolorosa. Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e «rapido peggioramento», come comunicato ufficialmente dall’ospedale Monaldi attraverso l’ultimo bollettino medico.

Dopo il no a un nuovo trapianto, nella mattinata di oggi, 20 febbraio026, si è tenuta una riunione cruciale tra i medici della struttura, il dottor Luca Scognamiglio (medico legale delegato dalla famiglia) e la madre del bambino. L’incontro è avvenuto nell’ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure, uno strumento delicatissimo volto a gestire le fasi terminali della vita di un paziente. L’azienda ospedaliera ha proposto ufficialmente di interrompere la somministrazione di terapie giudicate non più utili alla condizione clinica attuale. L’obiettivo dichiarato è quello di «scongiurare il rischio di accanimento terapeutico», garantendo al piccolo una fine dignitosa e libera da sofferenze superflue.

DE-ESCALATION DELLE TERAPIE: PER IL BAMBINO A CUI È STATO TRAPIENTATO IL CUORE DANNEGGIATO RESTANO SOLO I SALVAVITA

In pieno accordo con i genitori e con il loro consulente legale, l’equipe medica ha stabilito un nuovo protocollo: Terapie salvavita che saranno le uniche a essere mantenute per sostenere le funzioni vitali strettamente necessarie. Verrà avviata una progressiva riduzione e sospensione di tutti gli altri interventi farmacologici e strumentali che non hanno più efficacia clinica.