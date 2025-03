1 minuto per la lettura

Napoli, avvocato rapinato in auto in mezzo al traffico con «pistola in faccia». La denuncia alle forze dell’ordine e sui social.

NAPOLI – Una rapina, l’ennesima, nel traffico paralizzato della città di Napoli. Questa volta la vittima è l’avvocato Hilarry Sedu, che nella mattina di ieri (19 marzo), intorno alle 8.10, è stato derubato da due malviventi armati mentre era in auto, quasi fermo nel traffico napoletano. Un episodio che ha scosso profondamente il professionista, spingendolo a denunciare l’accaduto sia alle forze dell’ordine che sui social.

Napoli, avvocato rapinato nel traffico con «pistola in faccia»

Secondo quanto raccontato da Sedu in un post su Facebook, due uomini a bordo di uno scooter si sono accostati alla sua auto. «Due balordi su Honda SH si accostano alla mia macchina (per fortuna sono solo), mi puntano la pistola in faccia – una 9×21 – gli consegno quanto avevo nelle tasche e vanno via. Erano due uomini bianchi, accento napoletano. Il prossimo che sento accostare la parola sicurezza legata all’immigrazione, gli sputo in faccia» ha scritto. Il dettaglio dell’arma non è sfuggito all’avvocato, che ha dichiarato di riconoscerne la pericolosità per via della sua professione. «Era vera purtroppo, conosco le armi per la professione che faccio, ma se mi fossi accorto che era un’arma falsa avrei reagito», ha spiegato all’Ansa.

Le indagini

Un altro automobilista, testimone della scena, ha fornito a Sedu la targa e il modello dello scooter dei rapinatori. Le informazioni sono state consegnate ai carabinieri, che ora stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.