“Action Day” nella Terra dei Fuochi: 11 denunce, sequestri e sanzioni per 24mila euro. Operazione interforze contro sversamenti illeciti: sigilli a siti e mezzi, intensificati i controlli ambientali.

TERRA DEI FUOCHI (NAPOLI E CASERTA) – Una risposta forte e coordinata al fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi. È questo l’obiettivo dell’“Action Day” antisversamento messo in campo ieri (25 giugno), un’operazione ad alto impatto che ha visto impegnate ben 28 pattuglie delle Forze dell’ordine – tra Carabinieri territoriali, NOE, Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizie Metropolitana e Provinciale – con il supporto dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, e di due droni aerei per il monitoraggio dall’alto.

L’azione congiunta, avviata su direttiva dei Prefetti di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe, ha prodotto risultati significativi: 11 persone denunciate per violazioni ambientali, 9 mezzi sequestrati, 5 aree o attività sigillate, quasi 24mila euro di sanzioni amministrative, oltre 150 veicoli controllati.

“Action Day” nella Terra dei Fuochi: mappatura strategica delle aree a rischio

L’operazione nasce da un lavoro meticoloso di raccolta e incrocio di informazioni, culminato nella creazione di una matrice delle aree più sensibili allo sversamento e al traffico illecito di rifiuti. Un nuovo modello operativo che punta su sinergia e coordinamento tra le forze in campo, con il Comando Carabinieri per la tutela ambientale e agroalimentare a fare da centro di raccordo. Questa banca dati, in continuo aggiornamento, fungerà da strumento strategico per future operazioni, permettendo interventi mirati nei diversi quadranti del territorio campano.

I sequestri: Caivano, Frattaminore, Castel Volturno, Nola

Tra i casi più eclatanti emersi nel corso dell’Action Day:

a Caivano, i Carabinieri Forestali hanno denunciato la titolare di una ditta che, in violazione delle autorizzazioni ambientali, deteneva e trattava rifiuti pericolosi. Nello stesso contesto, altri tre soggetti sono stati deferiti per trasporto illecito di rifiuti su motocarri;

a Frattaminore e Castel Volturno, i militari hanno sequestrato aree adibite a stoccaggio abusivo. In particolare, nel comune domitio è stato rinvenuto un accumulo di unità esterne di condizionatori, alcuni danneggiati, classificabili come rifiuti speciali pericolosi;

nell’area nolana, la Polizia Metropolitana ha sequestrato un veicolo con targa fittizia, aprendo a nuovi sviluppi investigativi su traffici illeciti di pezzi d’auto e rifiuti automobilistici.

Verso una lotta strutturata e continua

L’Action Day nella Terra dei Fuochi rappresenta un modello operativo replicabile su scala più ampia, fondato su intelligence ambientale, collaborazione interforze e tecnologie di sorveglianza. L’obiettivo è chiaro: prevenire, colpire e disinnescare i circuiti dello smaltimento illegale che da anni avvelenano il territorio e compromettono la salute pubblica. La lotta ai reati ambientali entra in una nuova fase: quella della costanza e dell’efficienza strategica.