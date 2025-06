Napoli, sequestrati oltre 22mila cosmetici tossici

1 minuto per la lettura

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Napoli: oltre 22mila cosmetici tossici ritirati dal mercato. Denunciato un commerciante.

NAPOLI – Oltre 22.500 prodotti cosmetici illegali, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli durante un’intensificazione dei controlli nella zona industriale partenopea.

L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, ha interessato diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita all’ingrosso in via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris. Proprio in uno di questi punti vendita, i militari hanno rinvenuto migliaia di articoli di cosmesi – tra cui ombretti, matite, rossetti, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel – contenenti sostanze classificate come tossiche e pericolose per la salute.

L’attività ha portato al sequestro immediato della merce. Denunciato il titolare, un cittadino cinese, per commercio di prodotti pericolosi e violazione delle norme sulla sicurezza dei cosmetici.

Contrasto alla commercializzazione di prodotti dannosi

L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto alla commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi. L’obiettivo? Tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza del mercato, in un settore come quello della cosmesi, che coinvolge quotidianamente migliaia di cittadini.