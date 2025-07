Napoli, favori alla camorra: poliziotto condannato a 16 anni

1 minuto per la lettura

Favori alla camorra in cambio di mazzette e Rolex: poliziotto condannato a 16 anni di carcere. La sentenza del tribunale di Napoli.

NAPOLI — Sedici anni di reclusione per aver venduto informazioni riservate alla camorra. È la condanna inflitta dalla quarta sezione penale del tribunale di Napoli (collegio A), presieduta dal giudice Paola Piccirillo, all’agente della Polizia di Stato Gianpaolo Chietti. Secondo l’accusa, il poliziotto avrebbe fatto da “talpa” per i clan Mazzarella, Formicola e Cuccaro, in cambio di denaro contante e orologi di lusso, in particolare Rolex.

La sentenza è arrivata dopo la discussione dei legali dell’imputato, gli avvocati Antonio Sorbilli e Salvatore Impradice, ma ha accolto in pieno le richieste della Procura di Napoli, rappresentata dal pm Henry John Woodcock. Le indagini, basate anche sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, hanno ricostruito un sistema di corruzione radicato. Chietti, in servizio al commissariato San Giovanni-Barra, avrebbe passato informazioni riservate su indagini e operazioni in corso ai vertici dei clan dell’area orientale del capoluogo campano, garantendo così un vantaggio strategico alle cosche.

Ieri (8 luglio), l’imputato non era in aula. Dopo un periodo agli arresti domiciliari, era tornato in libertà grazie a un ricorso accolto dal tribunale, ma la condanna di primo grado chiude ora una lunga fase istruttoria che ha svelato l’ennesimo intreccio tra criminalità organizzata e apparati dello Stato. Gli avvocati difensori hanno già annunciato battaglia: ricorreranno in appello. La sentenza segna un duro colpo per l’immagine della Polizia di Stato, costretta ancora una volta a fare i conti con le infiltrazioni della criminalità organizzata e con chi tradisce la divisa per arricchirsi alle spalle dello Stato.