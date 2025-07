Chirurgia estetica in casa, denunciata donna nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Chirurgia estetica abusiva in casa: denunciata 35enne a Villaricca. Promuoveva la sua attività sui social a prezzi “concorrenziali”.

VILLARICCA (NAPOLI) – Prometteva zigomi scolpiti e labbra “perfette” a prezzi stracciati, con slogan accattivanti sui social dove era seguita da migliaia di follower. Ma dietro la vetrina patinata dei suoi post, si nascondeva un laboratorio abusivo per trattamenti estetici illegali e pericolosi, allestito nella sua abitazione a Villaricca, in provincia di Napoli.

I carabinieri, insieme al personale dell’Asl, hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna, 35 anni, trovando lettini, siringhe, macchinari per la rimozione dei tatuaggi e sostanze a uso medico-chirurgico ed estetico, tra cui acido ialuronico e botox, pronti per iniezioni “fai da te” su clienti ignare dei rischi.

La donna pubblicizzava i suoi servizi con video e foto, promettendo “tutto quello che serve per essere più belli” a prezzi competitivi, alimentando un business pericoloso e totalmente privo di autorizzazioni. Oltre all’esercizio abusivo della professione, la 35enne dovrà rispondere di numerose violazioni in materia sanitaria e ambientale. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, insieme alle attrezzature, e alla donna sono state contestate sanzioni per 10mila euro complessivi.