Nel Napoletano, simula suono sirene forze dell’ordine per superare il traffico

Nel traffico congestionato di Giugliano in Campania, un uomo di 34 anni ha pensato di farsi largo simulando il suono delle sirene delle forze dell’ordine per evitare la coda. Denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI)– Quando il traffico si fa insostenibile, alcuni automobilisti arrivano a escogitare metodi singolari per evitare le lunghe code. È il caso di un 34enne di Giugliano in Campania, che per farsi largo tra le auto ferme ha pensato bene di farsi largo simulando il suono delle sirene delle forze dell’ordine. Peccato che proprio i carabinieri fossero presenti sulla stessa strada e, insospettiti, lo abbiano fermato scoprendo non solo l’inganno, ma anche che il conducente era in stato di ebbrezza.

L’auto, con a bordo il 34enne e altri quattro amici, ha iniziato a fendere la fila del traffico, diffondendo un suono assordante molto simile a quello delle sirene d’emergenza. Ma non si trattava di un veicolo di servizio: il rumore proveniva dallo stereo, probabilmente collegato a un cellulare, un espediente chiaramente illecito.

I carabinieri della sezione radiomobile, insospettiti dal comportamento e dal suono insolito, hanno immediatamente iniziato un inseguimento e fermato l’auto. Alla verifica è emerso l’inganno: nessuna autorità a bordo, ma un tentativo di superare la coda con un escamotage acustico. A complicare ulteriormente la posizione del conducente, l’esito positivo dell’alcol test: il tasso alcolemico nel sangue era superiore ai limiti di legge. Per il 34enne è scattata quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza.