Napoli, motociclista non si ferma all’alt e investe un carabiniere

A Napoli un motociclista non si ferma all’alt del carabiniere e lo investe; in corso le indagini per individuare il responsabile

Napoli – Sottufficiale del nucleo radiomobile dei carabinieri di Napoli investito da uno scooter al quale il carabiniere aveva intimato l’alt. E’ quanto accaduto durante il servizio straordinario alla movida effettuato nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2025 dai Carabinieri nella zona dei Baretti del quartiere Chiaia a Napoli.

Motociclista investe il carabiniere che lo stava fermando: i fatti sono avvenuti all’una di notte nella centralissima via Gaetano Filangieri a Napoli. Il centauro è fuggito mentre il carabiniere dopo l’impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale. Il militare è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 21 giorni. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile.