A Napoli un uomo ruba un’auto indossando una maschera di Gigi D’Alessio, arrestato

20 Settembre 2025



A Napoli, un pugile è stato arrestato per furto: usava la maschera di Gigi D’Alessio per eludere le telecamere.

NAPOLI – Un pugile di 26 anni originario di Castellammare di Stabia è stato arrestato dai Carabinieri di Napoli dopo un rocambolesco inseguimento. L’uomo è stato fermato mentre tentava di rubare un’auto e, per ingannare le telecamere, indossava un’insolita maschera che riproduceva il volto del cantante Gigi D’Alessio. I militari, notato l’individuo, hanno subito avviato l’inseguimento, che si è concluso in via Cupa Varano.

Il giovane ha tentato la fuga a piedi e, una volta raggiunto, ha aggredito i carabinieri sfruttando la sua esperienza di pugile professionista. I militari, nonostante i colpi ricevuti, sono riusciti a neutralizzarlo e ad ammanettarlo. Durante la perquisizione, è stata trovata una sacca contenente arnesi da scasso e ben tre maschere di Gigi D’Alessio. Una delle maschere portava addirittura una dedica del cantante al suo fan, a riprova della sua partecipazione a un concerto. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il pugile è stato condotto in camera di sicurezza. Dovrà rispondere di reati gravi, tra cui riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

 

