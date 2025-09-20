Sparatoria a Napoli, ferito gravemente un 50enne

1 minuto per la lettura

Sparatoria a Napoli, più precisamente a Sant’Anastasia: colpito dai proiettili un 50enne; il ferito risulta in gravi condizioni

Napoli – Sparatoria a Sant’Anastasia (Napoli), 50enne ferito gravemente. E’ successo questa mattina (20 settembre 2025) che un 50enne è stato portato d’urgenza all’ospedale villa Betania di Napoli, colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune di Sant’Anastasia.

I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e della stazione locale hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono infatti ancora chiare le dinamiche dell’accaduto né i motivi della sparatoria.

Il 50enne risulta in gravi condizioni ed è stato affidato alle cure del personale sanitario.