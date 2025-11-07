“Stesa” a Torre Annunziata: Spari contro auto in sosta

1 minuto per la lettura

Spari a Torre Annunziata: una “stesa” con quattro colpi di pistola è stata compiuta ieri sera contro un’auto in sosta in centro. Indaga la Polizia.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Attimi di panico e terrore ieri sera, 6 novembre 2025, attorno alle ore 20:00, nel pieno centro di Torre Annunziata. Una vera e propria “stesa”, termine con cui la Polizia definisce un raid armato finalizzato a dimostrazioni di forza e intimidazione, ha avuto luogo in Corso Vittorio Emanuele, a poca distanza dalla frequentata Piazza Cesaro, zona che a quell’ora era ancora animata dalla presenza di cittadini. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, almeno quattro colpi di pistola sono stati esplosi in serie, mirando contro un’automobile che si trovava ferma in sosta. La sparatoria ha causato un’ondata di spavento tra i presenti, con urla e un generale fuggi-fuggi che ha svuotato rapidamente le strade.

DOPO GLI SPARI CONTRO L’AUTO IN SOSTA SONO È INTERVENUTA LA POLIZIA DI TORRE ANNUNZIATA

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti immediatamente sul posto per effettuare i rilievi balistici e avviare le indagini. L’obiettivo primario è risalire all’intestatario del veicolo preso di mira e ricostruire i possibili motivi che hanno scatenato il raid armato. Non si esclude alcuna ipotesi, ma la natura dell’azione fa propendere per un chiaro avvertimento o una dinamica legata ad ambienti criminali locali. Le autorità stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare gli autori e i mezzi utilizzati.