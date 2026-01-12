Napoli, fuoco portone famiglia aggressore calciatore

1 minuto per la lettura

Napoli, ignoti tentano di incendiare il portone del palazzo dove vive la famiglia di un giovane coinvolto nel ferimento del calciatore 18enne Bruno Petrone

Tensione nella notte, tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio 2026, a Napoli, dove ignoti tentano di incendiare il portone d’ingresso di un’abitazione in cui vive la famiglia di uno dei giovani coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato tra il 26 e il 27 dicembre in via Bisignano, nel cuore della movida di Chiaia.

A FUOCO PORTONE A NAPOLI

Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che spegnendo le fiamme hanno evitato il propagarsi all’intero edificio. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato subito i rilievi per chiarire dinamica e movente dell’episodio. Gli investigatori non escludono alcun collegamento con l’aggressione che ha visto protagonista il giovane calciatore napoletano.

NELL’ABITAZIONE VIVE LA FAMIGLIA DEL GIOVANE COINVOLTO NELL’AGGRESSIONE DEL CALCIATORE

Bruno Petrone è stato dimesso dall’ospedale solo pochi giorni fa e prosegue il percorso di recupero dopo le ferite. Nelle scorse settimane, i carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di quattro giovani, mentre un quinto risulta denunciato a piede libero. Dopo la convalida del fermo, il gip ha disposto la misura cautelare in carcere per tutti e quattro con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini proseguono per accertare le responsabilità del tentato incendio e verificare se l’episodio sia un atto intimidatorio collegato alla vicenda Petrone.