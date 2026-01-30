Casandrino, rapina al supermercato e inseguimento: 3 arrestati

2 minuti per la lettura

Carabinieri arrestano tre giovani, tra cui un minore, dopo una rapina a un supermercato di Casandrino e un folle inseguimento terminato a Giugliano.

CASANDRINO (NAPOLI) – Una rapina a mano armata trasformata in un inseguimento ad alta velocità tra i passanti terrorizzati. È terminata con tre arresti, tra cui un minorenne, l’operazione dei Carabinieri scattata dopo l’assalto a un supermercato di Casandrino, in via Paolo Borsellino. Il commando è entrato in azione con il volto coperto, seminando il panico tra le cassiere e sottraendo un bottino di circa 900 euro. La fuga a bordo di una Lancia Y sembrava riuscita, ma il numero di targa era già stato intercettato da un carabiniere dalla centrale operativa di Caivano. Il veicolo è stato individuato poco dopo mentre sfrecciava verso Sant’Antimo. Un militare della tenenza locale, intercettata l’auto, ha dato inizio a un inseguimento durato 6 chilometri. I rapinatori hanno avrebbero anche invaso marciapiedi e aree pedonali, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini presenti in strada.

L’ARRESTO PER LA RAPINA SUPERMERCATO DI CASANDRINO E IL PROFILO DEI RAPINATORI

La corsa della Lancia Y si è interrotta contro un posto di blocco della sezione radiomobile di Giugliano. Nonostante un estremo tentativo di fuga a piedi, i tre sono stati bloccati. In manette sono finiti: Guido Semprebuono di 19 anni, Giacomo Grappa, che domani compirà 22 anni e un 17enne, ora trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Oltre al denaro trafugato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite e il coltello utilizzato per minacciare il personale del supermercato.

SOSPETTI SU ALTRI COLPI SERIALI

I tre dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata, porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Tuttavia, la loro posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente. I Carabinieri, infatti, stanno indagando su altre quattro rapine commesse di recente con le stesse modalità e la medesima auto. Le rapine sono avvenute sempre ai danni di supermercati della zona.