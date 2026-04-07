Napoli, freddato a colpi di pistola un 20enne

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Omicidio questa mattina, martedì 7 aprile, a Napoli Est: Fabio Ascione, 20enne, freddato con colpi al torace in via Carlo Miranda a Ponticelli. Carabinieri indagano su dinamica e movente

Poco dopo le 5 di oggi, martedì 7 aprile 2026, in via Carlo Miranda nei pressi del Bar Liberty a Ponticelli, periferia est di Napoli, ignoti a bordo di uno scooter hanno esploso colpi di pistola contro Fabio Ascione, 20enne del quartiere. Il giovane è stato raggiunto al torace ed è spirato poco dopo al pronto soccorso di Villa Betania, nonostante i soccorsi immediati.

NAPOLI, AGGUATO A PONTICELLI, FREDDATO 20ENNE

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo di Poggioreale sono intervenuti sul posto per i rilievi e la raccolta di elementi probatori.

LE INDAGINI

Le forze dell’ordine stanno analizzando telecamere di videosorveglianza, bossoli e tracce biologiche per identificare i killer e chiarire la matrice, ancora ignota. L’episodio si è verificato nell’area nota come “parco Topolino”, ex roccaforte del clan Sarno e oggi contesa dal clan De Micco.

IL CONTESTO

Ponticelli è teatro di faide camorristiche ricorrenti, con agguati simili negli ultimi anni che seminano paura nella comunità. Le indagini proseguono senza esclusione di ipotesi, inclusa quella di regolamento di conti.