Hashish e cocaina in casa, 42enne arrestato nel Napoletano

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Controllo dei carabinieri a Licola: 42enne trovato con hashish in strada. In casa scoperti 400 grammi di droga e 65 grammi di cocaina. Arrestato per spaccio.

I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento sul territorio, in via Del Mare, nel Napoletano.

HASHISH E COCAINA IN CASA, UN ARRESTO

L’uomo è stato notato dai militari mentre si trovava appoggiato a un palo della luce. Un atteggiamento ritenuto sospetto ha spinto i carabinieri a procedere con un controllo e alla successiva identificazione.

Durante la perquisizione personale, il 42enne è stato trovato in possesso di due dosi di hashish. Un primo riscontro che ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un quantitativo ben più consistente di sostanza stupefacente: circa 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti e un involucro contenente 65 grammi di cocaina.

Alla luce delle evidenze raccolte, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.