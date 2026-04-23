Tentati furti agli Atm tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito

1 minuto per la lettura

Tentati furti a due Atm tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito nella notte di giovedì 23 aprile.

NAPOLI – Notte movimentata tra Bacoli e Monte di Procida, dove una banda di malviventi ha tentato due assalti consecutivi agli sportelli bancomat senza però riuscire a portare via denaro. Due colpi ravvicinati, stesso modus operandi, stesso esito: fallimento. Il primo tentativo è scattato intorno alle 4 del mattino in via Miseno, a Bacoli. Qui alcuni individui, con il volto coperto e a bordo di un’auto scura, hanno preso di mira un Atm della Banca di Credito Popolare. L’azione, tuttavia, non è andata a buon fine: nessuna esplosione riuscita, nessun bottino.

Pochi minuti dopo, il gruppo si è spostato di pochi chilometri, ripetendo lo stesso schema in via Pedecone, a Monte di Procida. Obiettivo, questa volta, uno sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso, però, il tentativo si è concluso con un nulla di fatto.

Due episodi distinti, presumibilmente collegati, che fanno pensare a un’azione pianificata nei dettagli ma fallita per cause ancora da chiarire. Non si registrano feriti né danni rilevanti, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza sul territorio. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.