San Giuseppe Vesuviano, scoperto magazzino con 38mila capi contraffatti

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Guardia di Finanza scopre a San Giuseppe Vesuviano un magazzino con 38mila capi contraffatti. Tra i marchi contraffatti anche Nike, Adidas e New Balance.

NAPOLI – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno smantellato un’importante base logistica della contraffazione nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 38mila capi d’abbigliamento e accessori falsi e alla denuncia del responsabile. L’attività investigativa delle Fiamme Gialle è partita inizialmente con una serie di controlli nei pressi di Porta Nolana e del noto mercato rionale della “Maddalena” a Napoli. Monitorando la zona, i finanzieri sono riusciti a ricostruire i canali di approvvigionamento e di distribuzione della merce illegale.

Le indagini si sono concentrate su un cittadino di nazionalità marocchina residente nell’area, individuato come il corriere dedito alle consegne nei vari “mercati del falso” della città. Attraverso mirati servizi di osservazione e pedinamento, i militari lo hanno seguito fino a San Giuseppe Vesuviano, scoprendo un magazzino di circa 250 metri quadrati.

SAN GIUSEPPE VESUVIANO MAGAZZINO CAPI CONTRAFFATTI: SEQUESTRATI MARCHI DI LUSSO E SPORTIVI

All’interno del deposito erano stoccate numerose scatole pronte per la distribuzione. Tra i 38mila articoli sequestrati figurano principalmente calzature recanti marchi contraffatti di note multinazionali e case di alta moda come Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance. E abbigliamento vario, tra cui numerosi giubbini e magliette. Il responsabile dello stoccaggio e della distribuzione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.