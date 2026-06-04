Napoli, in casa cocaina e tirapugni: arrestata la “nonnina dello spaccio”

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Arrestata a Napoli dai carabinieri un’insospettabile “nonnina” di 88 anni e una 59enne che custodivano cocaina e hashish.

NAPOLI – Due donne, incensurate e apparentemente insospettabili. Una delle due ha 88 anni, l’altra 58. Entrambe erano, secondo gli investigatori, al servizio di un’avviata attività di spaccio scoperta nel quartiere napoletano di Soccavo. Per le due insospettabili l’epilogo è stato l’arresto in flagrante. L’operazione è scattata durante una serie di perquisizioni mirate effettuate dai Carabinieri nel Rione Traiano. All’azione hanno preso parte anche i militari del Nucleo Cinofilo di Sarno, il cui fiuto è stato fondamentale per orientare le ricerche nelle case delle due donne, rivelatesi veri e propri depositi della droga.

LA COCAINA NELL’APPARTAMENTO DELLA NONNINA ARRESTATA IN UN RIONE DI NAPOLI

Nelle due rispettive abitazioni, le forze dell’ordine hanno portato alla luce due distinti centri di stoccaggio. Lo scenario più sorprendente Sarebbe apparso nell’appartamento dell’anziana di 88 anni. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto 21 grammi di cocaina, due tirapugni e un coltello a lama fissa ricurva. E, un quaderno contabile, all’interno del quale erano minuziosamente annotati i resoconti della merce prelevata di volta in volta dal “galoppino” di turno.

Nella seconda abitazione, appartenente alla donna di 58 anni, sono stati invece sequestrati 193 grammi di hashish, sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato illegale. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che le due donne fossero a libro paga di qualche organizzazione criminale o di un singolo trafficante. L’obiettivo era sfruttare la loro insospettabilità per nascondere i carichi di droga, custodendoli per conto terzi e prelevandoli all’occorrenza ogni volta che si rendeva necessario.

BLITZ IN UNA EX PIAZZA DI SPACCIO SEQUESTRATA

Nel corso delle medesime operazioni sul territorio, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero altre due persone. I soggetti sono stati sorpresi in via Tulliano 34, all’interno di un locale che era già stato sequestrato in passato dalle autorità in quanto utilizzato stabilmente come piazza di spaccio.