Casola di Napoli, vandalizzata auto del consigliere Michele Inserra

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Atto vandalico a Casola di Napoli contro l’auto del consigliere comunale e giornalista Michele Inserra. Indagano i carabinieri di Castellammare e la Procura di Torre Annunziata

NAPOLI – Atto vandalico ai danni del consigliere comunale di Casola di Napoli, Michele Inserra. Nei giorni scorsi, nel centro cittadino del comune dei Monti Lattari, l’autovettura dell’esponente politico è stata danneggiata da ignoti.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che stanno lavorando per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

CASOLA DI NAPOLI, DANNEGGIATA AUTO POLITICO E GIORNALISTA MICHELE INSERRA

Inserra, 50 anni, è un volto noto anche nel mondo del giornalismo. Redattore de “L’Altra voce dell’Italia – Il Quotidiano della Basilicata” è anche opinionista per Radio Kiss Kiss Napoli. In passato ha maturato esperienze professionali a Roma, tra Rai Uno, Camera dei Deputati e Senato.

Il consigliere comunale vanta inoltre un trascorso delicato sul fronte della sicurezza personale: per quattro anni è stato sottoposto a misure di protezione disposte dalla Prefettura di Reggio Calabria, a seguito di una serie di intimidazioni riconducibili alla ’ndrangheta. In Calabria aveva guidato a lungo la redazione cittadina e provinciale de “Il Quotidiano della Calabria”.

Eletto nel giugno 2024 con la maggioranza del sindaco Alfredo Rosalba, dal 6 novembre scorso Inserra siede in consiglio comunale come indipendente.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza degli amministratori locali nei piccoli centri, mentre gli investigatori non escludono alcuna pista.