Ischia, malore in discoteca per sette ragazzi: ricoverati in ospedale

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Malore in discoteca per sette ragazzi, tra cui minorenni: sono stati ricoverati a Ischia dopo aver perso i sensi in discoteca.

CASAMICCIOLA TERME (NAPOLI) — Una notte all’insegna del divertimento si è trasformata in un’emergenza sanitaria sull’isola di Ischia. In meno di un’ora, ben sette giovani – tra cui figurano anche alcuni minorenni – hanno perso improvvisamente conoscenza all’interno di una nota discoteca di Casamicciola Terme. I ragazzi sono stati tutti d’urgenza ricoverati in ospedale. Secondo le prime informazioni, i malori sarebbero stati causati da un mix micidiale di temperature torride e abuso di sostanze alcoliche.

IL MALORE DEI RAGAZZI, I SOCCORSI IN SERIE A ISCHIA E L’EVACUAZIONE DELLA DISCOTECA

L’allarme è scattato intorno alle 2:30 della notte, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti per una prima segnalazione nei pressi del bar del locale, dove un ragazzo aveva perso i sensi. Il giovane è stato immediatamente accompagnato all’esterno per i primi soccorsi. Quello che sembrava un caso isolato è diventato rapidamente una crisi: nel giro di pochissimi minuti, altri sei ragazzi hanno accusato sintomi identici, stramazzando al suolo uno dopo l’altro all’interno della struttura affollata.

LO STOP ALLA MUSICA E L’INCHIESTA DEL COMMISSARIATO

Di fronte al moltiplicarsi dei soccorsi e per garantire l’incolumità dei presenti, le forze dell’ordine hanno preso la decisione di sospendere immediatamente la serata, interrompendo i dj set e la musica per consentire il deflusso della clientela e agevolare il lavoro dei medici. Sull’esatta dinamica dei fatti e sulla somministrazione di alcolici ai minori indaga la Polizia di Stato. Al momento, i sette giovani restano ricoverati in stato di osservazione presso l’ospedale “Rizzoli” di Ischia. Fortunatamente, nessuno di loro è stato dichiarato in pericolo di vita.