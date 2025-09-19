X
Miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto

19 Settembre 2025

napoli, san gennaro
A Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro. Il miracolo è avvenuto nel Duomo, tra gli applausi dei fedeli.

NAPOLI – Si è rinnovato il prodigio di San Gennaro: il suo sangue si è sciolto. L’atteso annuncio è arrivato alle ore 10:08 di oggi, venerdì 19 settembre, nel Duomo di Napoli, accolto da un lungo e commosso applauso dei fedeli. È stato l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, a dare la lieta notizia. “Abbiamo – ha detto- la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”. Come da tradizione, il miracolo è stato accompagnato dallo sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro della Deputazione del Tesoro di San Gennaro. Un gesto questo che simboleggia la liquefazione avvenuta e la benevolenza del santo verso la città.

