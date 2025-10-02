Riciclaggio e camorra: confisca da 38 milioni a imprenditore di Melito di Napoli

1 minuto per la lettura

Confisca da 38 milioni a imprenditore di Melito di Napoli. Accusato di riciclaggio per i clan Di Lauro e Scissionisti e di frode fiscale.

NAPOLI – Duro colpo al patrimonio illecito nel Napoletano. La Guardia di Finanza di Napoli e Bologna ha eseguito la confisca di beni mobiliari e immobiliari per un valore stimato di circa 38 milioni di euro a carico di un imprenditore di Melito di Napoli. L’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso e accusato di aver operato come riciclatore per conto della criminalità organizzata.

I LEGAMI CON I CLAN E IL RICICLAGGIO

Il provvedimento di confisca, emesso dalla Sezione per l’applicazione delle Misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, è scattato per la presunta contiguità dell’imprenditore con la camorra. L’accusa principale è di aver riciclato i proventi di truffe assicurative orchestrate da un soggetto ritenuto legato a diversi clan camorristici. Inoltre, l’imprenditore è accusato di aver intrattenuto a lungo rapporti d’affari prima con esponenti del potente clan Di Lauro. E, successivamente con quelli del clan degli Scissionisti.

REDDITI INCONGRUENTI E FRODE FISCALE

Le indagini economico-patrimoniali, condotte dalla Guardia di Finanza sull’imprenditore e sul suo nucleo familiare, hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti compiuti. Secondo gli accertamenti, i redditi dichiarati tra il 2000 e il 2021 erano del tutto irrilevanti e decisamente incongruenti rispetto ai massicci investimenti finanziari, patrimoniali e societari eseguiti. L’imprenditore è anche accusato di aver sottratto all’imposizione fiscale ingenti proventi derivanti da compravendite immobiliari, completando così il quadro della sua pericolosità sociale ed economica.